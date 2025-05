«Interventi che valgono oltre due milioni e 100 mila euro per migliorare Viterbo e la qualità della vita dei cittadini. Riqualificazione della città, nuove progettazioni e manutenzioni per venire incontro alle esigenze dei residenti sia al centro storico che nelle frazioni, interventi sulle strutture sportive e sul patrimonio culturale, nuovi servizi per le famiglie e i giovani. Sono questi gli ambiti nei quali l'amministrazione della sindaca Frontini ha deciso di investire, destinando ad essi le risorse rese disponibili grazie ad una variazione di bilancio». A riferirlo sono Ugo Poggi, capogruppo "Io apro Rinascimento", e Melania Perazzini, capogruppo "Viterbo 2020". «Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di lavori che la cittadinanza attende da anni e che avevano visto numerosi passaggi a vuoto da parte delle precedenti amministrazioni - spiegano -. Gli interventi in programma sono quelli relativi al restauro di piazza Fontana Grande a cui andranno 120 mila euro, al rifacimento della pavimentazione di piazza san Francesco per 120 mila euro, al progetto esecutivo per il centro polivalente di Grotte Santo Stefano a cui sono stati destinati 63 mila euro, alla copertura del bocciodromo sempre a Grotte che sarà finanziato per 25 mila euro, oltre alla manutenzione straordinaria di piazza Campoboio su cui si investiranno 30 mila euro. C'è poi l'importante progetto "Parchi in movimento" che prevede il restauro dei parchi pubblici con un impegno economico di oltre 180 mila euro, l'acquisto di almeno due bagni pubblici autopulenti per un importo di 70 mila euro. Altri 30 mila euro saranno infine utilizzati per il progetto esecutivo del ponte di Monterazzano che era crollato nel 2020. A ciò si aggiungono tre mutui contratti nel settore dello sport, i più significativi dei quali sono quelli, pari a un milione e mezzo di euro, per la realizzazione dei campi di gioco sintetici a Pianoscarano e del Barco Murialdina», concludono Poggi e Perazzini.