SUTRI– «Abbiamo appreso dal comunicato del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 13 luglio 2023 che il Comune di Sutri ha ottenuto ulteriori 2 milioni e 450 mila euro relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): un altro importante risultato dell’amministrazione Sgarbi che va ad aggiungersi ai finanziamenti di 2 milioni e 425 mila euro per la messa in sicurezza ed il contrasto idrogeologico già ottenuti i cui lavori sono già iniziati». A dirlo sono Luigi Di Mauro, Stefano Proietti e Giulia Cacchiarelli, vicesindaco e assessori della precedente consiliatura.

«Gli interventi da ultimo finanziati - spiegano - riguardano la ricalibrazione dell’alveo del fosso di Rio Rotto per un importo di 1.275.743,83 euro; il consolidamento e la mitigazione del dissesto idrogeologico ella rupe tufacea del centro storico lato sud per un importo di 1 milione di euro; la messa in sicurezza, infine, del costone tufaceo della scuola elementare per un importo di 175mila euro».

«Per quanto concerne i lavori finanziati relativi all’alveo del fosso Rio Rotto - proseguono Di Mauro, Proietti e Cacchiarelli - gli stessi vanno ad unirsi al precedente finanziamento di 400 mila euro, che consentiranno la realizzazione di opere per evitare esondazioni (da ultima quella avvenuta nell’ottobre del 2018) e la riqualificazione di tutto il sito».

«L’amministrazione Sgarbi, durante il proprio mandato 2018-2023 (seppur fortemente penalizzato dalla pandemia Covid 19), ha ottenuto finanziamenti per oltre 7 milioni e 500 mila euro per la realizzazioni di importantissime opere pubbliche e per lo sviluppo turistico e culturale della città» concludono.