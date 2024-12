VITERBO – La giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera di attuazione della legge regionale 10 ottobre 2023 volta a favorire la circolazione dei crediti incagliati derivanti dagli interventi del superbonus 110%. Si tratta della legge che ha avuto come primo firmatario il capogruppo di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini e che è stata approvata dal Consiglio regionale. La giunta ha stabilito le modalità e i criteri attraverso i quali gli enti e le società controllate dalla Regione come Cotral spa che possiedono i requisiti di legge, potranno acquistare i crediti incagliati per poi favorire un loro utilizzo diretto in compensazione; ha inoltre deliberato la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma digitale per il monitoraggio degli interventi e istituito la cabina di regia per l’attuazione delle misure.

«Ringrazio il presidente Rocca e l’assessore al Bilancio Righini per aver dato piena attuazione alla legge regionale da me presentata in Consiglio – è stato il commento del capogruppo Sabatini – che consentirà a tanti imprenditori del Lazio che hanno investito sulle opportunità offerte dal superbonus di guardare al futuro con maggiore fiducia».