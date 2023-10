In linea con l'iniziativa nazionale del M5S per il "firma day" ,anche a Viterbo ci sarà la possibilità di firmare per sostenere la nostra proposta di legge sul salario minimo.

«Questa è una grande battaglia del Movimento. Sono uscite delle sentenze della Cassazione che ci danno ragione, la contrattazione collettiva non è sufficiente a garantire un salario minimo adeguato e rispettoso dell’art 36 della Costituzione». Lo fa sapere il coordinatore provinciale Massimo Erbetti. «La ragione è dalla nostra parte - spiega - e quando il presidente della commissione Lavoro Rizzetto di Fratelli d’Italia dichiara che loro non sono favorevoli al salario minimo garantito, noi diciamo che vanno contro la Costituzione e ora anche contro la giurisprudenza della Cassazione. Dobbiamo raccogliere tantissime firme da far arrivare sul tavolo della maggioranza che non vuole sentire il dolce suono della parola ‘salario minimo garantito».

Per questi motivi la sede del M5S Viterbo,in corso Italia N° 107 sarà aperta per l'occasione domani dalle ore 10,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 18,30. «Fate sentire la vostra voce, per una vita dignitosa e non solo non povera», conclude Erbetti.