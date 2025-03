«Con l’assunzione di 51 nuovi operatori sociosanitari deliberata ieri dal direttore generale dell’Asl di Viterbo Egisto Bianconi, prosegue il percorso di implementazione dei servizi sanitari e assistenziali andando a coprire il fabbisogno di personale e dando concreta attuazione al piano assunzionale della giunta Rocca strettamente legato all’obiettivo di rilancio della sanità territoriale». Così il capogruppo di Fratelli d’Italia e membro della commissione Sanità della Regione Lazio, Daniele Sabatini.

« Quello di oggi è un altro passaggio decisivo verso l'efficientamento e il potenziamento della qualità del nostro sistema sanitario - dice Sabatini - Ringraziamo il direttore Bianconi per l'ottimo lavoro che sta svolgendo e soprattutto per la capacità di dare risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini in termini di incremento degli organici e delle professionalità medico-sanitarie, oltre che di potenziamento strutturale e tecnologico dei nostri ospedali».