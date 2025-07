CIVITAVECCHIA – Forza Italia Civitavecchia esprime grande soddisfazione per il finanziamento di 60.000 euro ottenuto attraverso il progetto Centumcellae, destinato alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico della nostra costiera. Ma il partito, dopo l’intervento entusiasta del Pincio e dell’assessore Tinti, rimette i “puntini sulle I”. «Un plauso va in primo luogo all’associazione Centumcellae, che ha ideato e promosso un progetto serio, credibile e ambizioso, capace di mettere al centro la nostra identità storica e culturale. Un sentito ringraziamento – hanno aggiunto glik azzurri – alla dottoressa Lara Anniboletti, dirigente del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, per l'impegno e la professionalità con cui da anni lavora alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio. Un particolare ringraziamento va a Lazio Disco e al suo presidente, Simone Foglio, per aver creduto nella bontà del progetto e per aver messo in campo uno strumento efficace che premia il merito, la visione e la qualità delle proposte culturali. Il bando promosso da Lazio Disco si conferma un’opportunità concreta per i territori che vogliono investire nella cultura come leva di sviluppo. Grazie anche alla Consorzio Universitario e alla presidente Sarracco, sempre attenta e presente nel sostenere le realtà associative e i percorsi di crescita culturale della nostra città. Questo finanziamento è una vittoria del territorio e della cultura del territorio: non è una medaglia da appuntarsi, ma il risultato di una rete virtuosa tra associazioni, enti culturali, istituzioni pubbliche e fondazioni che lavorano insieme con spirito costruttivo e visione condivisa. Forza Italia continuerà a sostenere e valorizzare ogni progetto che metta al centro Civitavecchia, la sua storia e le sue potenzialità. Cultura, identità e territorio sono e saranno le basi su cui costruire il futuro della nostra comunità».

A raffreddare gli entusiasmi ci ha pensato poi anche il capogruppo della Lega Antonio Giammusso, che ha parlato della «ennesima figuraccia dell’assessore Tinti, che esulta per 60.000 euro su un progetto – ha sottolineato – che evidentemente non conosce. Il progetto, ideato dalla dottoressa Lara Anniboletti del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, in collaborazione con il Consorzio Universitario guidato dalla presidente Sarracco, ha un valore di circa 47.000 euro. Ad oggi, Lazio Disco non ha nemmeno quantificato con certezza l'importo che sarà destinato al progetto. Invito nuovamente il vicesindaco a leggere gli atti, frequentare gli uffici e documentarsi meglio: le brutte figure iniziano ad essere davvero troppe».