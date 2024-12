SANTA MARINELLA - Il centro studi Aurhelio ha voluto estendere un pubblico appello ai consiglieri comunali di minoranza, affinché non partecipino al voto sull'ordine del giorno relativo all'istituzione della nuova provincia Porta d'Italia", nel consiglio comunale che si è tenuto ieri mattina.

“Non è chiaro il merito – dice - non è questo il metodo, con cui affrontare una decisione esiziale riguardo il destino di un territorio e della grande popolazione da esso rappresentata. Aldilà delle rispettive idee a riguardo, Aurhelio ritiene che questa operazione sia assolutamente deleteria e non consenta di conoscere chiarezza di intenti e limpide finalità. La provincia di Fiumicino non rappresenta un obiettivo politico amministrativo razionale da affrontare in questo modo e con argomentazioni unilaterali.

Auspichiamo che dopo gli opportuni interventi circa l'argomento in discussione, gli autentici oppositori di questo regime lascino alla maggioranza mantenere il numero legale per far istituire una simile porcata istituzionale”. Al momento del voto, invece, le minoranze di centro destra hanno votato a favore della costituzione della nuova provincia lasciando tanto amaro in bocca ai dirigenti del Centro Studi.

