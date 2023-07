SANTA MARINELLA – Il sindaco Pietro Tidei risponde seccato alle esternazioni delle minoranze, che in una nota attaccavano l’amministrazione comunale tacciata di non aver messo in atto un cartellone estivo delle manifestazioni culturali.

“La minoranza di centrodestra – spiega Tidei - prima di parlare dovrebbe riflettere su ciò che dice. Ci accusa di non aver programmato un cartellone di eventi estivi, senza però dire di chi realmente è la colpa di tutto ciò. Vorrei ricordare, non solo alla minoranza, ma a quanti lo avessero dimenticato, cosa è accaduto negli ultimi anni. Se oggi c’è questa situazione, lo si deve proprio alla vecchia amministrazione di centrodestra, che ha provocato il fallimento del Comune. Amministrazione che chiese, forse nel tentativo di salvare il salvabile, ben cinque milioni di euro di anticipazione di cassa in tesoreria. Soldi che però, guarda caso, si è dimenticata di restituire al tesoriere, che alla fine se li è ripresi dalle casse del Comune. E’ evidente dunque che chi ha dovuto subire le conseguenze del debito, è stata questa amministrazione, chiamata a risanare il bilancio e lo ha fatto grazie agli accantonamenti e con grandi sacrifici anche dei cittadini. In poco più di quattro anni, questa maggioranza, è stata in grado di mettere da parte, in pratica di risparmiare, ben tre milioni e mezzo di euro. Pensavamo di poter utilizzare l’ulteriore milione e mezzo accantonato, come avanzo di amministrazione, ma questo non ci è stato permesso. Un milione e mezzo che, come detto, era frutto della nostra oculata gestione finanziaria, ma che rappresentava anche la somma che avremmo potuto tranquillamente impegnare per allestire un ricchissimo programma anche di intrattenimenti estivi. Ora, credo che ci voglia davvero una bella faccia tosta da parte dei consiglieri di centrodestra a chiederci per quale motivo non c’è una programmazione estiva. Lo chiedessero piuttosto ai loro predecessori, che hanno solo accumulato debiti. Vorrei che questo concetto fosse ben chiaro, anche per dare una doverosa spiegazione ai tanti villeggianti di Santa Marinella in modo che sappiano anche loro come sono andate realmente le cose ed è tutto documentabile e di chi sono le responsabilità”. “Se solo avessimo potuto avere a disposizione quel milione e mezzo – conclude il sindaco - avremmo davvero potuto allestire un cartellone estivo senza eguali, invece stiamo ancora pagando lo scotto di una mala gestione che ha portato il bilancio che noi abbiamo risanato al default. Questa amministrazione è sempre andata avanti con le sue forze, senza mai chiedere anticipazioni alla tesoreria, ma partecipando a bandi con progetti sempre premiati, ottenendo finanziamenti, senza pesare sulle tasche dei cittadini e dei contribuenti. Ma non chiediamo un plauso per questo, abbiamo fatto solo il nostro dovere di buoni amministratori, cosa che forse non è accaduta in passato”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA