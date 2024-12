SANTA MARINELLA – Noi moderati di Santa Marinella rispondono alle dichiarazioni del sindaco Pietro Tidei in merito alla crisi di maggioranza e alla remissione delle deleghe da parte di tre consiglieri: Ricci, Befani e Iachini.

«Ci dispiace molto leggere la replica del sindaco Tidei che liquida in quattro righe piene di livore e risentimento una questione strettamente politica – affermano i moderati di Santa Marinella – Purtroppo il primo cittadino di Santa Marinella è supponente ed egocentrico, non riconosce il movente politico che guida le nostre azioni e, abituato a mercanteggiare su tutto, crede che tutti considerino la politica e l’attività amministrativa una bottega dalla quale non si torna mai a mani vuote».

«Per noi non è così – sottolineano - rappresentiamo un partito con una tradizione alle spalle, al governo del Paese e della Regione e chiediamo maggiore considerazione, nel rispetto delle persone, dei programmi, delle Istituzioni e soprattutto degli elettori e di tutti i cittadini. Considerazione che Tidei non ha né intende manifestare, tanto che il chiarimento da noi chiesto e auspicato intende svolgerlo non con noi e con il nostro rappresentante di vertice Marco Di Stefano ma assieme a tutta la maggioranza, senza senso alcuno. Qualora non fosse stato molto chiaro quanto dichiarato già da ieri, ribadiamo che per noi è indispensabile un cambio di passo, un mutamento dei rapporti istituzionali che non deve passare per forza per quel rimpasto di giunta che per il sindaco Tidei è da considerare più uno spaventapasseri da ostentare che un gesto di natura politica. La città sta soffrendo i personalismi di alcuni e l’ignavia degli altri, con una congiuntura che non può aspettare la data delle elezioni Europee affinché il sindaco sia più comodo. E’ necessario cambiare atteggiamento e prospettive, è necessario farlo adesso, noi siamo pronti a fare la nostra parte».