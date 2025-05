CAPRANICA - La faccenda dell’avvio del cantiere per la realizzazione della rotatoria al bivio della quattro strade, tra la Cimina e la Sutrina, nel territorio del comune di Nepi, continua a tenere banco. Stavolta, ad intervenire, in risposta al vicepresidente della Provincia, Pietro Nocchi (Pd) che ha definito «scorretto e irrispettoso attribuirsi il merito esclusivo dell’opera», è il circolo di Fratelli d’Italia di Capranica. «Il sindaco di Capranica, Pietro Nocchi, ormai da tempo non sa più come risolvere i problemi del nostro Comune, come purtroppo le cronache dell’ultimo periodo stanno a testimoniare, ma in compenso trova il tempo di pontificare e di dare lezioni al capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio su come si realizzano le opere pubbliche. Dispiace che Nocchi - si legge nella nota - - sia proprio l’ultima persona a poter dispensare consigli in materia di buona amministrazione; ma ha pensato bene di unirsi alla passerella dei rappresentanti del Pd, intervenuti per accaparrarsi meriti sulla realizzazione della rotatoria fra le strade provinciali Cimina e Sutrina nel territorio del Comune di Nepi. Intervento avviato dalla Giunta regionale a guida Centrodestra, che lo ha inserito all’interno della programmazione degli interventi di messa in sicurezza della viabilità regionale e lo ha finanziato con 500mila euro, eliminando uno dei tratti stradali più pericolosi della Tuscia. Peccato che il Pd abbia governato per dieci anni la Regione Lazio - un tempo sufficiente per poter realizzare un’opera così importante e strategica per il nostro territorio - e oggi sia costretta unicamente ad inseguire il Centrodestra nel rivendicare meriti per il proprio rappresentante territoriale. Era già accaduto con l’inaugurazione della nuova ala dell’ospedale di Viterbo, attivata dopo cinquant’anni sempre dalla Giunta Rocca, che in due anni è riuscita a fare ciò che in dieci anni gli sponsor politici del sindaco Nocchi sono stati bravi soltanto a promettere. Come ha giustamente evidenziato il capogruppo Daniele Sabatini, il Pd non riesce ad accettare l’idea che il Centrodestra, e Fratelli d’Italia in particolare, siano più bravi a governare. Se la rotatoria si sta facendo, il merito è dell’attuale amministrazione regionale a guida Fdi. Invitiamo pertanto il sindaco Nocchi a concentrarsi di più sull’amministrazione comunale, ambito nel quale da tempo appare piuttosto latitante e inconcludente, e a non denigrare il lavoro di chi sta dimostrando di saper lavorare concretamente in favore del proprio territorio, con risultati concreti e tangibili e non con la demagogia tipica del nostro primo cittadino», concludono dal circolo meloniano.

