SANTA MARINELLA - La consigliera comunale Alina Baciu della Lista Civica Fiorelli Sindaco e la consigliera Ilaria Fantozzi di Fratelli d'Italiaa criticano duramente quanto avvenuto alla scuola Carducci nei giorni scorsi.

«Apprendiamo dai social che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro nelle aule della scuola media G. Carducci, organizzato dal presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, dal delegato alle Politiche Giovanili Jacopo Ceccarelli e dalla presidente dei Giovani Democratici Chiara Pinzi. Tra i temi trattati la costituzione del consiglio comunale dei giovani.

Un'iniziativa della quale le minoranze sono state lasciate all'oscuro di tutto e che, con l'intervento della Presidente dei Giovani Democratici Chiara Pinzi, è passata dall’essere un incontro tra gli studenti e le istituzioni a una desolante lezione di propaganda politica di parte, sulla pelle degli studenti».

«Utilizzare la scuola per fare propaganda politica è semplicemente indecente - affermano Baciu e Fantozzi - Entrare nelle scuole con il simbolo di un partito e parlare a dei futuri elettori (il consiglio comunale dei giovani sarà eletto dai giovani con età compresa tra i 14 e i 25 anni) denota una totale mancanza di rispetto delle istituzioni, uno schiaffo al pluralismo e alla par condicio. La stessa mancanza di rispetto delle istituzioni che la maggioranza “dei grandi” ha più volte manifestato in consiglio comunale e che, a quanto pare, vuole tramandare di generazione in generazione».

«Presenteremo un'interrogazione urgente in consiglio comunale circa i ruoli avuti nella vicenda dell'assessore alla Cultura, del delegato all'Istruzione, del Presidente del Consiglio e della Dirigente scolastica Ceccarelli che consente tali palesi disparità di rappresentanza partitica. Chiediamo altresì che venga organizzato un nuovo incontro istituzionale nel pieno rispetto del pluralismo partitico e della par condicio. La politica e la democrazia vanno di pari passo, i fatti accaduti sono un pessimo esempio per i nostri ragazzi, che meritano una diversa formazione e dei diversi esempi».

