FIUMICINO - «Niente più ristrutturazione del PalaFersini a Fiumicino. Il governo di centrodestra, con il ministro Fitto, ha privato molte amministrazioni locali della possibilità di utilizzare per investimenti e ammodernamenti circa 13 miliardi di euro di fondi del PNRR. Si toglie ai Comuni per dare alle aziende a partecipazione statale» Ad affermarlo in un comunicato stampa sono i consiglieri di centrosinistra dei gruppi PD, Lista Civica Ezio Sindaco, Sinistra e Reti Civiche.

« Un tradimento agli enti locali - proseguono i consiglieri - e una distrazione di fondi essenziali a opere e servizi che colpisce anche la nostra Città!. Il PalaFersini, il palazzetto dello sport di Fiumicino, non potrà così più beneficiare di quei fondi che sarebbero stati utili per la sua ristrutturazione, ampliamento, messa a norma e rifacimento. Questa esclusione dai finanziamenti europei rappresenta un danno enorme per tutti i cittadini, che subiranno gli effetti dell'inefficienza della destra al governo del Paese, della Regione e della nostra Città. Anni di programmazione- concludono i consiglieri - e progettazione per restituire alla cittadinanza uno spazio di sport e aggregazione vengono ora gettati al vento».