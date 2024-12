NEPI - «Cinque anni fa ci siamo presentati agli elettori con un programma elettorale, che non solo abbiamo rispettato, ma superato oltre ogni previsione. Una trasformazione della nostra città straordinaria, mai verificatasi nella storia di Nepi. Quindi ci presentiamo agli elettori orgogliosi e consci di quanto realizzato, chiedendo di nuovo la fiducia per completare le altre opere già appaltate e per continuare a far crescere l’immagine del nostro Comune». Con queste parole in dinamico sindaco Franco Vita ha annunciato la sua candidatura. «Nepi oggi primeggia non solo nella nostra provincia per quanto da noi raggiunto: i numerosi interventi nelle strutture pubbliche, nella viabilità e nel recupero del centro storico, nel sociale, nell’istruzione e nell’edilizia scolastica, nella cultura e turismo, nei rapporti con le famiglie, con le associazioni, nell’assistenza allo sport e nell’ambiente con particolare attenzione alla cura di vie e piazze, hanno qualificato la nostra città», spiega Vita. «Ad oggi è continuo e crescente l’interesse dall’esterno, come dimostrato dal continuo numero di turisti, che visitano e apprezzano la nostra città e le nostre bellezze artistiche e naturali. Il Comune di Nepi si trova al primo posto nella provincia di Viterbo per la raccolta differenziata ed è secondo nella regione Lazio. Oggi possiamo vantarci di avere un bilancio solido, anche se abbiamo realizzato tante opere pubbliche, poiché non abbiamo contratto mutui, quindi senza creare debiti, operando con una gestione del bilancio intelligente e ottenendo in molte occasioni contributi statali e regionali per le opere realizzate e per gli eventi. Alcune decisioni, come la proroga del contratto di subconcessione della sorgente mineraria dell’Acqua di Nepi, che oggi porta nelle casse comunali circa 700mila euro annuì, garantirà nei prossimi anni consistenti e crescenti entrate per le casse comunali, sicurezza per l’occupazione e certezza per il futuro». «I crescenti utili della Pharmanepi srl, di cui il Comune detiene il 51% del capitale sociale, insieme ad altre entrate straordinarie non derivanti da tributi pagati dai nepesini per un totale di circa 300.000 euro annuo, se sommate alle entrate dell’Acqua di Nepi saranno un valido sostegno per il bilancio comunale e consentiranno una riduzione dei tributi comunali. Oggi, dopo il raggiungimento di questi notevoli traguardi, uniti ci presentiamo agli elettori, chiedendo di farci continuare nel nostro lavoro, raggiungendo così ulteriori risultati straordinari per Nepi e per i nepesini. Un ampio programma che guarda al futuro dei nepesini e che presenteremo agli elettori nei prossimi giorni, confermando ancora una volta di essere "Noi e Voi per Nepi"», conclude Vita.

