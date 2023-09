CERVETERI - Crepe e macchie sui muri, ruggine sul pavimento nei pressi dei termosifoni. Sono queste le condizioni di alcune aule della Don Milani di Valcanneto immortalate in alcune foto. «E meno maloe che il plesso doveva rappresentare una situazione di gran lunga migliore per gli alunni della primaria di Borgo San Martino che hanno dovuto lasciare le loro aule e la loro scuola», hanno tuonato i consiglieri di opposizione Belardinelli, Bucchi, Piergentili, Orsomando, Pavin, Paolacci e Ramazzotti. «A giudicare dalle foto delle aule a loro riservate nel plesso di Valcanneto, non sembra proprio che ci sia una situazione ottimale, soprattutto non sembra che sia stata effettuata alcuna opera di manutenzione ordinaria, nè tantomeno straordinaria: una classe riservata alla quinta sarebbe addirittura priva di lavagna sia tradizionale che Lim!».

E l'opposizione punta il dito contro l'assessore ai Lavori pubblici, Matteo Luchetti quando ha annunciato «lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti i plessi scolastici del territorio comunale» in vista del suono della campanella. «"Lavori per circa 70mila euro, che stanno interessando tutte le scuole, da quelle più grandi a quelle più piccole - aveva detto Luchetti - per fare in modo che al loro rientro in classe bambini e bambine possano trovare dei locali accoglienti, confortevoli e sicuri". Peccato, però, che come sempre i proclami e le belle parole sono clamorosamente smentite dai fatti!», concludono dall'opposizione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA