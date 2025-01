VIGNANELLO - «Vignanello ha bisogno di maggiore assistenza sanitaria ed è con grande preoccupazione che mi rivolgo a tutti i cittadini di Vignanello e alla Asl di Viterbo: la nostra comunità sta affrontando una situazione critica riguardante l’assistenza sanitaria, in particolare per i nostri anziani, che meritano di ricevere cure adeguate e tempestive». Lo dichiara Marco Balletti, coordinatore di Forza Italia, che spiega: «Fino all’anno scorso, Vignanello poteva contare su quattro medici di base, un numero che garantiva un servizio soddisfacente per tutti i residenti. Oggi, ci troviamo con soli due medici a disposizione. Questa riduzione non è solo un dato statistico; rappresenta un grave problema per molti dei nostri concittadini, in particolare per gli anziani, che spesso si trovano in difficoltà nel reperire assistenza sanitaria. La domanda è semplice e inquietante: dove devono andare i nostri anziani per ricevere le cure necessarie? Costringerli a spostarsi in altri paesi per consultare un medico è inaccettabile. La salute è un diritto fondamentale e non possiamo permettere che la mancanza di personale medico comprometta il benessere della nostra comunità. Pertanto - prosegue Balletti - chiedo ufficialmente alla Asl di Viterbo di intervenire con urgenza per ripristinare il numero di medici di base a Vignanello. È fondamentale che le autorità sanitarie comprendano l’importanza di garantire un accesso facile e diretto alle cure per tutti i cittadini, specialmente per coloro che più ne hanno bisogno».

«Come coordinatore di Forza Italia Vignanello, mi impegno a portare avanti questa battaglia per la salute dei nostri cittadini. È tempo che le istituzioni ascoltino la nostra richiesta e agiscano di conseguenza. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questa situazione; dobbiamo unire le forze per garantire che Vignanello abbia il servizio sanitario che merita», conclude il coordinatore forzista.

