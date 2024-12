ACQUAPENDENTE – Parcheggi gratuiti ad Acquapendente nei prossimi venerdì e sabato che precedono il Natale. L’amministrazione comunale, con apposita delibera di giunta, ha stabilito la sospensione del pagamento degli stalli di sosta nel centro storico negli ultimi due weekend pre-natalizi, con l’obiettivo di incentivare l’afflusso di persone e creare, di conseguenza, le condizioni per un potenziale incentivo agli acquisti e alla partecipazione alle varie iniziative in programma.

Nel dettaglio, parcheggiare la propria auto nelle strisce blu in centro non prevederà ticket nei giorni di venerdì 15 e 22 dicembre 2023 dalle 16 alle 20, sabato 16 e sabato 23 dicembre dalle 8 alle 20. Si tratta quindi di una misura temporanea in vista delle festività natalizie.

«Una scelta doverosa – commenta la sindaca Alessandra Terrosi – per agevolare sia le attività commerciali, che costituiscono una parte fondamentale del tessuto economico della città, sia i cittadini e i turisti nel periodo di avvicinamento al Natale”.

“La polizia locale e il servizio finanziario del comune hanno espresso parere favorevole – conclude la sindaca -. Colgo l’occasione per invitare tutti ad Acquapendente a vivere l’atmosfera del nostro centro storico e a partecipare ai numerosi appuntamenti organizzati in collaborazione con associazioni e realtà locali».

