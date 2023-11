CERVETERI - "Avviso pubblico per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica inerenti la realizzazione di un albero di Natale in piazza Aldo Moro a Cerveteri in occasione del Natale Caerite 2023/2024". Recita così l'avviso pubblicato dall'amministrazione etrusca. Obiettivo: preparare il Natale, nella speranza che "birillo" (come era stato ribattezzato l'albero di Natale che lo scorso anno troneggiava in piazza Aldo Moro, possa essere per i cittadini), solo un "brutto" ricordo. E alla lettura dell'avviso pubblico, insorge l'opposizione. Nel mirino: il tempo a disposizione di chi vorrà aggiudicarsi il lavoro.

«Peccato però che leggendo quanto scritto e richiesto e il tempo a disposizione pari a solo sei giorni, calcolando anche il sabato e i festivi e, valutati i normali tempi necessari anche ai più navigati esperti del settore per elaborare e presentare proposte, progetti, piano di sicurezza e spettacoli sembrerebbe di stare in una puntata del programma "Scherzi a parti"», spiegano Bucchi, Orsomando, Belardinelli, Pavin, Piergentili, Ramazzotti, Moscherini, Paolacci e Vecchiotti.

E il dubbio, per i consiglieri è che l'amministrazione abbia «già deciso il da farsi». «In molti comuni, manifestazioni di interesse per la realizzazione di programmi che si intendono realizzare nel corso dell'anno, vengono pubblicate con 6/7 mesi di anticipo rispetto alle date di realizzazione previste, ma Cerveteri si sa è "un'altra Italia"».

©RIPRODUZIONE RISERVATA