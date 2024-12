MONTEFIASCONE - In una giornata significativa per la politica locale, il coordinamento del partito di Fratelli d’Italia si è formato ufficialmente a Montefiascone.

Questo evento segna un importante passo avanti nell’affermazione del partito nel territorio e nella promozione delle idee e dei valori all’interno della comunità che rappresentiamo.

Durante il primo direttivo del 2024, sono state effettuate le prime nomine chiave per il coordinamento. Mirko Zuffi è stato nominato responsabile della comunicazione, Daniele Napoli dell’organizzazione e Francesco Perlorca responsabile dei giovani.

I tre, gratificati per i ruoli che gli sono stati affidati, hanno espresso la loro riconoscenza al coordinatore Dante La Corte per il costruttivo tavolo di confronto che ha caratterizzato l’inizio delle attività.

«Ringraziamo il coordinatore Dante La Corte per l’opportunità che ci è stata concessa. Siamo entusiasti di assumere questi ruoli e ci impegneremo al massimo per il nostro partito e per rappresentare al meglio i giovani all’interno della comunità di Montefiascone», hanno dichiarato Zuffi, Napoli e Perlorca.

Dante La Corte, nuovo coordinatore del partito di Fratelli d’Italia a Montefiascone, ha espresso apprezzamento per la partecipazione attiva e l’impegno dimostrati durante il direttivo.

Ha sottolineato l’importanza di lavorare congiuntamente per costruire un futuro promettente per Montefiascone, affermando: «Siamo una squadra determinata, unita dalla passione e dalla volontà di servire la nostra città. Insieme, raggiungeremo grandi risultati e ci adopereremo per rappresentare al meglio i cittadini di Montefiascone».

Il coordinamento del partito di Fratelli d’Italia a Montefiascone intraprende dunque la sua attività con uno sguardo rivolto al futuro, forti dei valori e delle istanze giovanili, e con il desiderio di instaurare un dialogo costruttivo con la cittadinanza.

