SANTA MARINELLA – A Santa Marinella e Santa Severa nasce il Circolo di Sinistra Italiana, guidato da Maura Chegia e Arcangelo Marzola, con l’obiettivo di promuovere giustizia sociale, sostenibilità ambientale e partecipazione democratica. Il circolo vuole trasformare valori e idee in proposte concrete per il territorio, affrontando le sfide locali e superando le divisioni del passato.

L’iniziativa punta a favorire dialogo, trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, creando uno spazio aperto a persone di ogni età e provenienza, dove la politica diventa strumento di confronto costruttivo, collaborazione e azione concreta per migliorare la vita della comunità.