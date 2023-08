«Dai numeri che apprendiamo dalla Direzione regionale dei Musei del Lazio nella provincia di Viterbo si registrano presenze molto significative di turisti che hanno visitato le nostre bellezze culturali, artistiche, archeologiche e naturali. Oltre 5.500 ingressi nei luoghi della cultura della provincia di Viterbo durante il ponte, 1632 nella sola giornata del 15 agosto, così divisi: Museo Archeologico di Vulci (Canino, VT): dal 12 al 16 agosto: 451 ingressi - nella giornata del 15 agosto: 98 ingressi; Museo Archeologico dell'Agro Falisco - Forte Sangallo (Civita Castellana): dal 12 al 16 agosto: 234 ingressi - nella giornata del 15 agosto: 60 ingressi; Museo Archeologico Nazionale di Tuscania: dal 12 al 16 agosto: 295 ingressi - nella giornata del 15 agosto: 90 ingressi; Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo: dal 12 al 16 agosto: 158 ingressi - nella giornata del 15 agosto: 36 ingressi; Palazzo Farnese (Caprarola): dal 12 al 15 agosto (il 16 agosto è stato chiuso): 2021 ingressi - nella giornata del 15 agosto: 730 ingressi; Villa Lante (Bagnaia): dal 12 al 16 agosto: 2416 ingressi - nella giornata del 15 agosto: 618 ingressi. A questi si aggiungono negli stessi giorni 11.798 presenze a Civita di Bagnoregio e circa 8500 i visitatori del Sacro Bosco di Bomarzo. Luoghi che inorgogliscono il nostro territorio e che promuovono la storia e le meraviglie della Tuscia». Lo scrive in una nota l’onorevole Mauro Rotelli, Presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

«Numeri importanti - aggiunge - che vanno analizzati e valorizzati, come punti di partenza, per una programmazione coordinata delle destinazioni e degli eventi ad esse collegati. Ringrazio pertanto il Ministro Sangiuliano per la costante attività di promozione e comunicazione delle bellezze della nostra Nazione, comprese quelle della nostra provincia». «I miei ringraziamenti -conclude – vanno non da ultimo, alle strutture ed a tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno permesso queste aperture a ferragosto, con il monitoraggio costante di presenze e affluenze di visitatori italiani e stranieri. Un ringraziamento particolare al dottor Stefano Petrocchi, direttore della direzione regionale Musei Lazio e alla direttrice dottoressa Sara De Angelis».

