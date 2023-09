S. MARINELLA – “Nonostante le affermazioni del sindaco Tidei in merito alla situazione della società municipalizzata Santa Marinella Servizi, vogliamo portare nuovamente in evidenza quanto rilevato dalla Corte dei Conti, specialmente nella deliberazione dello scorso febbraio in cui si palesano le molte criticità nella gestione aziendale”. A parlare è il leader della lista civica Stefano Marino, che torna sul problema della municipalizzata. “Rivendichiamo trasparenza, controllo e rispetto per i lavoratori e le lavoratrici dell’azienda – dice Marino - per le famiglie e gli utenti. I proprietari della società siamo noi cittadini, non la politica, né quel sottobosco legato alla stessa che si sono rilevati incapaci di fare funzionare adeguatamente la Santa Marinella Servizi, lasciandola con debiti puntualmente ripagati dal Comune, ovvero dalla comunità. Siamo convinti che una commissione sulla trasparenza, debba essere istituita il prima possibile perché crediamo possa essere quello strumento utile a chiarire le responsabilità e le scelte in merito alla gestione aziendale”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA