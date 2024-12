MONTALTO - Pesca e nautica da diporto, ma anche patrimonio comunale, strada in località Quartuccio, Deposito di scorie e delibera errata: critiche a tuttotondo da parte del circolo del Partito democratico di Montalto di Castro e Pescia Romana nei confronti della maggioranza.

PESCA E NAUTICA DA DIPORTO «La maggioranza continua a rivangare il passato nella speranza di autoassolversi e il nostro Angelo Brizi, consigliere di minoranza del Partito Democratico, le ricorda che “il mondo evolve”», esordiscono dal Pd. «Alla fine del consiglio comunale del 2 aprile, ci chiediamo, così come i cittadini di Montalto di Castro e Pescia Romana si chiedono, come sia possibile che l’amministrazione comunale non si sia ancora minimamente impegnata nel programmare gli interventi da svolgere per salvaguardare la pesca e la nautica da diporto dopo che saranno terminati i lavori relativi al muro sul fiume Fiora. E’ possibile che nessuno della maggioranza conosca come, e da chi, verrà gestito tutto ciò che servirà per uscire in mare, per lavoro o per divertimento? Nel frattempo, non ricevendo risposte, chi teneva una barca a Montalto si è già organizzato altrove, e i pescatori non sanno se potranno continuare a svolgere la loro attività».

PATRIMONIO COMUNALE «Relativamente alla dismissione del patrimonio comunale - dicono dal Pd - altro argomento oggetto di interrogazione in consiglio, è possibile che la maggioranza del Comune di Montalto di Castro non riesca a produrre un atto amministrativo con il quale dichiarare ufficialmente che nessun inquilino delle case di proprietà del Comune verrà sfrattato se non in grado di acquistare l’alloggio nel quale abita? Dopo una miriade di carte sventolate nell’aula consiliare, rimane valida la frase che si legge sulla comunicazione spedita agli inquilini all’inizio di gennaio: “La mancata esercitazione del diritto di prelazione all’acquisto allo scadere del 60° giorno dal ricevimento della presente equivale alla rinuncia e pertanto l’alloggio potrà essere alienato a terzi” .

STRADA IN LOCALITÀ QUARTUCCIO «Per quanto riguarda la strada in località Quartuccio - prosegue il circolo Pd di Montalto e Pescia - tranquilli, secondo la maggioranza sembra vada tutto bene, ma chi abita da quelle parti non è proprio della stessa opinione».

DEPOSITO SCORIE NUCLEARI «La delibera di contrarietà alla realizzazione del deposito di scorie radioattive sul territorio di Montalto di Castro, attesissimo punto all’ordine del giorno, è risultata un compitino svogliato, svolto per accontentare gli attivisti del no scorie. Tanto da dover bloccare la seduta consiliare per modificare la delibera stessa, che risultava totalmente priva di tutto ciò che sarebbe servito per renderla efficace nelle sedi opportune. Svogliatezza o mancanza di convinzione?»

LA DELIBERA ERRATA «Infine, il ritiro di una delibera per errata compilazione, la quarta in due consigli, conclude la catastrofica seduta del 2 aprile 2024. Dalla delibera in questione, come colpo di grazia, abbiamo appreso circa la svalutazione di una società partecipata del Comune di Montalto, svalutazione che nell’opera di cessione delle quote del Comune alla società stessa, si traduce in un mancato introito per le casse comunali di 47mila euro. Le motivazioni sono ancora oggetto di dibattito. Questo è il riassunto drammatico della seduta di consiglio comunale del 2 aprile 2024, che racconta di come ancora questa amministrazione non sia decollata, e della sua mancanza di polso rispetto alle problematiche pratiche del paese».

©RIPRODUZIONE RISERVATA