ORTE– A partire dal mese di gennaio 2024 i costi degli abbonamenti mensili del parcheggio di Molegnano verranno ridotti sia per i residenti che per i non residenti. La giunta comunale nella seduta del 28 dicembre, ha determinato un taglio per tutti i lavoratori e studenti pendolari che usufruiscono regolarmente del parcheggio di scambio della stazione ferroviaria di Orte portando il mensile per i residenti da 24 a 20 euro e per i non residenti da 37 a 30 euro.

Le restanti tariffe, giornaliere e settimanali, manterranno gli attuali costi.

Gli aumenti dei costi del parcheggio determinato nel 2019, erano stati al centro di numerose polemiche anche da parte dei sindaci dei comuni limitrofi che avevano richiesto un passo indietro all’amministrazione Giuliani. Oggi, grazie al lavoro della polizia locale che effettua controlli rigorosi alle macchine in sosta nelle zone adiacenti alla stazione, è possibile aiutare i pendolari senza che questo abbia ripercussioni negative alle finanze comunali. I controlli e le relative sanzioni per chi parcheggia nei posti riservati ai residenti hanno determinato in breve tempo il ripristino di una situazione di legalità e di vivibilità del centro di Orte Scalo, con conseguente incremento degli incassi del parcheggio.

Da qui la decisione dell’amministrazione di venire incontro ai lavoratori e studenti con un taglio al costo dell’abbonamento mensile.

Ecco le nuove tariffe per i residenti nel Comune di Orte: 1,50 euro giornaliero per biglietto singolo; 6 euro abbonamento settimanale; 20 euro abbonamento mensile. Di seguito le tariffe per i non residenti: 2,50 euro giornaliero per biglietto singolo; 10 euro abbonamento settimanale; 30 euro abbonamento mensile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA