MONTALTO DI CASTRO – Si svolgerà oggi (8 maggio) alle ore 18, presso il complesso monumentale di San Sisto, in via Tirrenia, a Montalto di Castro, l’incontro aperto al pubblico dal titolo “Migranti, prima di tutto i doveri”, organizzato dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Massimo Giampieri, ed Emanuele Miralli, responsabile del Circolo locale. “Fino ad ora lo Stato ha consegnato a chi arriva in Italia solo una lista dei diritti, da adesso dovranno essere chiari anche i doveri”, spiegano Giampieri e Miralli. All’incontro parteciperanno la deputata Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione FdI; la vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna; il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente e Infrastrutture della Camera; e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli.