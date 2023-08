CIVITAVECCHIA – «Anche da Civitavecchia, come fatto due giorni fa da Lampedusa, ribadiamo che l’Italia sta portando avanti uno sforzo senza precedenti ma è indispensabile che la gestione dei flussi migratori sia inserita in una cornice comunitaria, con una necessaria condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri tra i 27 Stati». È quanto sottolineato dal parlamentare Alessandro Battilocchio che, lunedì, si è recato in porto per ringraziare personalmente «forze di polizia, Capitaneria, Croce rossa, Protezione civile, Asl Rm4 e i volontari impegnati nello sbarco di oltre 250 migranti a bordo della Ocean Viking. Il porto di Civitavecchia - ha ricordato - è stato indicato come porto sicuro in base al cosiddetto 'decreto Ong', che ha posto ordine a procedure e meccanismi molto confusi. Grazie al lavoro degli operatori in campo, portato avanti con grande professionalità e competenza, la situazione è sotto controllo. Roma sta facendo il massimo - ha concluso - Bruxelles deve passare dalle buone intenzioni a politiche e azioni concrete».

©RIPRODUZIONE RISERVATA