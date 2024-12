CIVITAVECCHIA – Domenica alle 18,30 in Piazza Saffi avrà luogo un incontro con i candidati di Pace, Terra, Dignità il movimento fondato da Michele Santoro e che concorrerà alle prossime elezioni europee.

Oltre al giornalista sul palco saliranno Fabio Alberti fondatore di “Un Ponte per” e Marta Grande candidata del territorio.

«Sarà un importante momento di riflessione nel quale parleremo delle parole proibite di questo periodo storico - afferma Marta Grande -. Parole come armistizio, speranza e informazione sono concetti oramai cancellati nella nostra quotidianità, siamo all’interno di un pensiero unico imperante che non ci permette di pretendere la pace. Eppure dovrebbe essere un nostro diritto e dovere quello di richiedere un cessate il fuoco immediato. Ci vediamo in piazza questa domenica per discuterne insieme».

