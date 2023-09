Valter Merli rientra nella Lega. «La mia uscita - spiega - è stata una presa di posizione verso l’ex senatore Fusco - commenta - a quel tempo responsabile del partito e, quindi, della linea contro l’ex sindaco, Giovanni Arena, con l’obiettivo di staccare la spina all’amministrazione comunale di centrodestra da lui guidata. Orientamento di cui non ha mai fatto mistero nelle varie riunioni, in cui intimava: “O così o andiamo tutti a casa”. Atteggiamento e indirizzo a cui io e altri membri del partito eravamo in totale disaccordo - dice - così come nell’andare dal notaio e mettere quella firma che avrebbe sancito la caduta anticipata dell’amministrazione di centrodestra, anziché discutere, in piena trasparenza, in aula, i motivi della crisi. Per dare ancora solo qualche idea del clima che si respirava all’interno della Lega con la gestione Fusco, - prosegue Merli - aggiungo solo due parole su un accordo intercorso tra me e lui e mai rispettato dall’ex senatore. Ora che l’ex responsabile del partito di Salvini a Viterbo ha traslocato a Forza Italia, è giunto per me il momento di rientrare in Lega. In proposito, sempre per la dovuta chiarezza e trasparenza verso gli elettori, preciso di non aver mai nemmeno pensato di passare a Forza Italia e, dunque, di non essere, ovviamente, in procinto di farlo come qualcuno, forse con troppa fantasia, o qualcos’altro, ha detto o lasciato credere. Rientro, quindi, in Lega, in punta di piedi, rispettando chi, in questa parentesi del mio allontanamento, è rimasto, e ritorno con la mia convinzione, mai venuta meno, nei valori e nei progetti della Lega. Un partito che ha tirato una linea con il passato, archiviando la gestione Fusco, e che si sta ripensando e strutturando con una nuova mentalità verso il futuro e le nuove sfide elettorali. Ringrazio l' amico e responsabile provinciale Andrea Micci che ha voluto con forza il mio rientro», conclude Valter Merli. Da parte sua Andrea Micci plaude al ritorno dell’ex consigliere comunale: «Con grande piacere diciamo bentornato all’amico Valter – commenta -. Con lui avevamo già condiviso un cammino politico sia nel partito sia in consiglio comunale, che oggi riprende. Sappiamo, quindi, di riaccogliere oggi con noi, nel gruppo della Lega, un elemento valido, una persona che si è dedicata alla politica sempre con il massimo impegno, con serietà e sincera passione. Per questo oggi salutiamo il suo ritorno in Lega con entusiasmo perché ritroviamo non solo un amico, ma anche un politico che saprà dare il suo importante contributo a un gruppo e a un progetto che anche su Viterbo, come nel resto della Provincia, si sta rinforzando in un clima in cui si registra ogni giorno un crescente ritorno di interesse nei confronti della Lega a livello locale», Micci.

