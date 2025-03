LADISPOLI - Scatterà oggi a partire dalle 9.30 la raccolta firme per dire no allo spostamento del mercato giornaliero dai giardini di via Ancona a via Sironi. Un no che vale triplo perché la raccolta firme servirà anche a contestare l'idea di Palazzo Falcone di realizzare un parcheggio multipiano a vicolo Pienza e un parcheggio a raso lì dove oggi sorge proprio il mercato giornaliero. Progetti che rischiano di «aggravare il traffico in un'area già congestionata - spiegano da Ladispoli Attiva - senza una vera strategia per la viabilità cittadina». E sempre oggi Ladispoli Sostenibile organizzerà un'assemblea pubblica per informare la cittadinanza . Ma se da un lato l'opposizione e i cittadini, soprattutto i residenti della zona centrale, i ristoratori, gli anziani, contestano la decisione annunciata da Palazzo Falconi, dall'altra parte gli operatori del mercato non si dicono totalmente contrari a un eventuale trasloco. «In fondo comprendiamo le perplessità dei clienti - spiega Michele Berardi, uno degli storici del mercato di frutta e verdura - del resto i cambiamenti tendono a spaventare. E del resto - spiega - anche noi nutriamo dei dubbi». Ma Berardi punta i riflettori sulle condizioni in cui versa oggi l'area: «Progettato negli anni novanta non risponde più alle esigenze dell'epoca attuale. Qualcosa di diverso andava trovato». E a tal proposito l'operatore del mercato rionale spiega come con gli amministratori comunali ci sia «un dialogo costante» con il progetto inizialmente presentato che non era però piaciuto alla categoria «perché troppo distante dalla strada di via Sironi». La speranza, dunque, è che almeno in questo, sia stata apportata qualche modifica. E probabilmente sarà di questi dettagli che si discuterà lunedì in un nuovo incontro con l'amministrazione comunale. Per il sindaco Grando potrebbe trattarsi della riunione «decisiva con i commercianti». «L'iter - ha detto - non sarebbe mai partito senza la loro adesione e le variazioni da loro richieste ci saranno - ha assicurato - Subito dopo l'incontro spiegherò dettagliatamente l'intera vicenda con un comunicato».

