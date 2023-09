VITORICHIANO - Affidati, al termine dell’iter negoziale, i lavori di riqualificazione funzionale ed impiantistica dei locali della mensa scolastica dell’immobile di via Manzoni. Ne dà notizia l’amministrazione comunale, sottolineando che i lavori ammontano a «240mila euro complessivi utili per potenziare e rendere ancora più fruibile il servizio della mensa alla scuola primaria. Un finanziamento assegnato in gennaio». Il Comune è infatti risultato beneficiario, a seguito di specifica richiesta, dei fondi del “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Pnrr (graduatoria finale relativa alla seconda scadenza della Missione 4, Investimento 1.2). I lavori saranno strutturati e pianificati, in parte nella pausa invernale (sostituzione infissi), per poi essere completati la prossima estate 2024.

