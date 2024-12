CIVITAVECCHIA – Lo aveva anticipato nei giorni scorsi, lo ha ufficializzato oggi e si presenterà alla città venerdì, nel corso di un’iniziativa cittadina alla presenza di Matteo Renzi. Marietta Tidei sarà candidata nella nuova lista Stati Uniti d’Europa nel collegio dell’Italia centrale alle prossime elezioni europee, che si terranno nelle giornate dell’8 e 9 giugno in concomitanza con le amministrative.

«In un periodo storico caratterizzato da terribili guerre alle porte del nostro continente e da pericolosi impulsi sovranisti e populisti, è assolutamente indispensabile impegnarsi a fondo per rendere l’Europa sempre più solida, unita e inclusiva – ha spiegato Marietta Tidei – per questo la nascita della lista Stati Uniti d’Europa è la vera novità delle prossime elezioni europee. Finalmente si mette al centro il sogno e l'ideale di unione vera e concreta degli Stati. In questo quadro, da europeista convinta, ho deciso di accettare l’invito di Matteo Renzi e di Italia Viva. Si tratta di una sfida gratificante per la fiducia accordatami e allo stesso tempo impegnativa, che affronterò nelle prossime settimane con entusiasmo e determinazione».

Marietta Tidei ha assicurato che lavorerà «insieme alle altre forze politiche della lista unitaria per un’Europa che torni ad essere il luogo dell’ascolto e delle opportunità a disposizione delle cittadine e dei cittadini. Un’Europa – ha aggiunto – che parli con una sola voce e agisca per rispondere alle sfide del nostro tempo: salute, gestione delle migrazioni, transizione ecologica e digitale”. La prima tappa di questa nuova affascinante sfida sarà venerdì 19 aprile a Civitavecchia, alle ore 17.30 presso l’aula Pucci, insieme a Matteo Renzi, Gerardo Stefanelli e Luciano Nobili».