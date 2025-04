CIVITAVECCHIA – «Guardo con grande soddisfazione alla prevista conclusione, entro fine maggio, dei lavori per la realizzazione della barriera soffolta alla Marina di Civitavecchia. Un intervento strategico, che testimonia l’importanza della continuità amministrativa su questo progetto tra la precedente giunta e quella attualmente in carica, guidata dal Sindaco Piendibene». Lo dichiara la Consigliera regionale Marietta Tidei, sottolineando come «sia stata una scelta lungimirante quella compiuta dall’allora sindaco Ernesto Tedesco e dall’assessore Manuel Magliani, che individuarono quest’opera come prioritaria. Il progetto è stato infatti messo a gara nel 2024 e, a conferma del lavoro portato avanti con concretezza».

«Questa infrastruttura – prosegue Tidei – è anche il risultato della visione di lungo periodo della Regione Lazio, che ha dimostrato una grande attenzione per le tematiche legate alla costa e alla Blue Economy, già nella passata legislatura. Dallo studio sull’erosione costiera, agli ingenti fondi stanziati, al Piano di utilizzazione delle Aree Demaniali, il PUA regionale al quale tutti i Comuni del litorale sono stati chiamati ad adeguarsi. Civitavecchia ha avviato questo percorso approvando il suo nel 2024 e ora dovrà recepire le prescrizioni specifiche date dalla Regione».

L’intervento alla Marina che oltre alla barriera soffolta prevede anche il rinascimento della spiaggia, si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del litorale, che comprende anche i fondi destinati alla riqualificazione del lungomare, affinché diventi davvero il salotto della città. Tra i progetti in corso, la Consigliera Tidei ricorda «la valorizzazione della Piazzetta Betlemme e la futura pista ciclabile che collegherà Civitavecchia al Castello di Santa Severa, frutto di un progetto congiunto tra i Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, risultato vincitore di un bando regionale».

«Questo è un esempio virtuoso di sinergia istituzionale, che coinvolge Comune, Regione e territori. Ora ci aspettiamo che, una volta completate le opere e restituita la spiaggia alla cittadinanza, il lungomare diventi ancora di più un luogo vivo, attrattivo e fruibile, non solo per i cittadini di Civitavecchia e del comprensorio, ma anche per i tanti turisti e passeggeri in transito. Così come avviene in molte città europee - penso a Nizza - dove il lungomare è un centro pulsante di vita culturale e commerciale, con tante attività, mostre ed eventi», conclude la Consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei.