CIVITAVECCHIA – Di fronte alla spaccatura del centrodestra determinata dalla fuga in avanti di Forza Italia e dall’attendismo di FdI, Marietta Tidei sprona il centrosinistra e attacca i partiti del centrodestra.

«A Civitavecchia – dichiara in una nota la consigliera regionale Marietta Tidei - stiamo lavorando per costruire una proposta unitaria e in assoluta discontinuità con l’amministrazione Tedesco, che in cinque anni non ha prodotto alcun risultato tangibile in nessun settore. A fronte di un centrodestra che si dimostra sempre più litigioso, pieno di rancori personali e totalmente incapace di trovare una soluzione condivisa, abbiamo il dovere di trovare un accordo su una figura in grado di mettere insieme le diverse sensibilità di centro e di sinistra e che al contempo sappia aprirsi a coloro che sono rimasti profondamente delusi dall’inconsistenza dell’Amministrazione uscente. Chiederemo alle energie migliori della città di essere i protagonisti di una nuova pagina di rilancio del territorio. Non aspetteremo, come sta facendo il centrodestra, che arrivino da Roma a scegliere il candidato sindaco. La dignità – conclude Tidei - prima di tutto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA