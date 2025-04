CIVITAVECCHIA – "Al fine di evitare allarmismi ingiustificati, mi sento di ribadire che l' iter per l' istituzione della radioterapia e' avviato e vedrà la luce”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari che interviene rassicurando sulla volontà di portare a termine il progetto.

“La rimodulazione dell’art. 20 con cui viene finanziata anche la nostra radioterapia, infatti, prevede 120 milioni di euro di finanziamento – continua – per il Lazio che dovevano essere impegnati entro il 31 dicembre 2024. Purtroppo fino ad ottobre 2024 il servizio di radioterapia non era stato inserito nel piano ospedaliero. Grazie alla collaborazione con il facente funzione della Asl RM 4 Roberto di Cicco dopo una lunga interlocuzione con la direzione salute Lazio ed il Ministero della salute e' stata inserita nel piano ospedaliero ad ottobre 2024. Ho personalmente seguito e sto continuando a seguire, con frequenti interlocuzioni con il direttore regionale alla sanità Urbani e con Marco Mattei, consigliere del ministro della Salute, il prossimo passo che sarà l' inserimento del provvedimento di proroga del finaziamento all’interno di un veicolo legislativo che ne consentira' l' immediato utilizzo. Ringrazio la direttrice generale dell’Asl Rosaria Marino, che già si sta muovendo per reperire il personale necessario al funzionamento del servizio e non finiro' mai di ringraziare la Adamo onlus per il lavoro che svolge quotidianamente".

