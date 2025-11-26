CIVITAVECCHIA – L’associazione Etruria Life Aps è pronta a tagliare il nastro della propria sede, sabato 29 novembre alle 15.30, in via degli Orti 12. In occasione dell’inaugurazione sarà presentato il libro “Marco Rizzo, una biografia di periferia”, alla presenza dello stesso autore che interverrà nel corso del dibattito moderato dal presidente dell’associazione Marco De Caro. Ospite anche monsignor Luis Miguel Perea, vescovo per le comunità in Italia ed Europa (Chiesa anglicana-ortodossa d’Europa). L’ingresso è libero.