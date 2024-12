CIVITAVECCHIA – Con la vittoria di Marco Piendibene si avrà un consiglio comunale con diversi volti nuovi.

Si tratta di persone alla prima esperienza politica, o comunque impegnati da anni ma per la prima volta seduti tra i banchi dell’aula Pucci.

La novità è che, con l’apparentamento tra centrosinistra e Movimento Cinque Stelle, si avrà una maggioranza a 16 e non 15 consiglieri, contro un’opposizione formata da otto consiglieri.

Proprio in virtù dell’accordo formale tra le due realtà politiche, il centrosinistra ha rinunciato a quattro seggi.

Sette le poltrone per il Pd: tornano alla Pucci Patrizio Scilipoti, Marina De Angelis, e Marco Di Gennaro. Prima volta per Maila Maccarini, Augusto Delle Monache, Enrico Corrias e Maila Baroncini. Tra i banchi della maggioranza anche Ismaele De Crescenzo e Valentina Di Gennaro, che da anni lavorano “dietro le quinte” e prima volta anche per Giancarlo De Gennaro e Mirko Urbani. Il M5S mette dentro ben quattro consiglieri, oltre al candidato sindaco Enzo D’Antò: alla Pucci, organici in maggioranza, i nuovi grillini Lucia Aprea e Flavio Fustaino, mentre tornano Alessandra Lecis e Dario Menditto.

All’opposizione siederanno invece i candidati sindaco Massimiliano Grasso e Paolo Poletti.

Tra i banchi anche Giancarlo Frascarelli e Simona Galizia di Fratelli d’Italia, Mirko Mecozzi e Nora Costantini della lista Grasso, Antonio Giammusso per la Lega e Luca Grossi per Forza Italia.

Niente da fare, invece, per gli altri due candidati sindaco, i civici Roberta Galletta e Vittorio Petrelli, con la prima che sarebbe entrata alla Pucci solo in caso di vittoria della coalizione di centrodestra.

Del precedente consiglio comunale, quindi, soltanto otto sono i componenti che confermano la propria presenza, andandosi a sedere però dalla parte opposta rispetto a quella dove sono stati seduti fino ad oggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA