VITORCHIANO - Come già anticipato ad inizio giugno, presso il palazzo comunale è stato attivato, con il progetto del servizio civile e della Dmo "Discover Tuscia - the secret of Italy", l’ufficio turistico preposto ad accogliere, informare e assistere i visitatori. Un sevizio fondamentale per proseguire nel percorso di crescita e valorizzazione del territorio riuscendo a dare servizi ai turisti e curiosi che, sempre più numerosi, scelgono Vitorchiano. L’ufficio offrirà materiale informativo e promozionale, si occuperà della divulgazione degli eventi e consentirà ai turisti di visitare la sala consiliare e la torre comunale anche nei giorni prefestivi e festivi.

Inoltre sarà un punto di riferimento per tutte le attività ricettive, ristorative e commerciali le quali potranno essere aggiornate sulle iniziative attraverso la newsletter, ricevere materiale promozionale ed avere gratuitamente una vetrina della propria attività sul sito turistico e sulla App My Vitorchiano. L'ufficio turistico sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Info e contatti: 0761.373718; infopoint@comune.vitorchiano.vt.it