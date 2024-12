CIVITAVECCHIA – «Presenteremo una mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta a stanziare le risorse in bilancio per risolvere il problema della mensa scolastica attraverso un bando per un bonus-sussidio rivolto alle famiglie con più di un figlio e con un Isee che rientri nella parte bassa della fascia 20-40.000 euro inserita nel capitolato di gara per il servizio di mensa scolastica». Lo dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Lega, Lista Grasso, Forza Italia, presenti oggi nella commissione convocata ad hoc.

«Da parte della vicesindaca e assessora alla Scuola Stefania Tinti, che ha disertato la commissione, adducendo più importanti impegni istituzionali, un atteggiamento irrispettoso verso tutto il consiglio comunale - hanno spiegato Massimiliano Grasso e Simona Galizia di Fdi, Antonio Giammusso della Lega, Mirko Mecozzi della Lista Grasso e Luca Grossi di Forza Italia - visto che avevamo partecipato alla commissione con l'intenzione di risolvere il problema di tante famiglie civitavecchiesi, confrontandoci con la maggioranza, e non certo per fare sterili polemiche, come invece ha fatto finora l'assessora che ha cercato un inutile scaricabarile sulla precedente amministrazione, invece di affrontare e risolvere il problema, semplicemente prendendo una decisione politica e preparando una variazione di bilancio finalizzata a pubblicare prima possibile l'avviso per il bonus-sussidio, anziché proporre soluzioni improponibili come il panino proletario o il pasto da casa per i bambini».

La dirigente Brullini ha anche chiarito che il Comune non avrebbe potuto stanziare più di quanto fatto per la gara, fermo restando la possibilità di intervenire come proposto dalla minoranza e come l’attuale amministrazione avrebbe potuto fare già a luglio.

Intanto è stato nuovamente prorogato, stavolta al 13 ottobre, il termine per l’iscrizione al servizio mensa scolastica, da effettuarsi esclusivamente online. Questo perché, probabilmente, le iscrizioni non sono numerose.

©RIPRODUZIONE RISERVATA