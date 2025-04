FIUMICINO - Apprendiamo con stupore le dichiarazioni del presidente Rocca e del sindaco Gualtieri sulla realizzazione della quarta pista a Fiumicino. Vogliamo ribadire la nostra contrarietà a un progetto che vedrebbe l’ennesimo intervento con consumo di suolo, a scapito di una parte della Riserva Statale del Litorale romano, e che non tiene conto dell’impatto sulla qualità di vita e la salute dei cittadini di Fiumicino». Lo dichiarano i consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca, Barbara Bonanni, Angelo Petrillo, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli, Fabio Zorzi. «Lo sviluppo industriale regionale – proseguono – dovrebbe tener conto delle esigenze dell’intera area metropolitana e regionale, e come avviene nelle maggiori capitali europee prevedere un aeroporto dedicato alle low cost che sia distinto dal primo aeroporto internazionale italiano. Per questo motivo, ribadiamo ancora una volta con fermezza la nostra assoluta contrarietà a qualsiasi espansione oltre i confini dell’area esistente».