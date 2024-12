LADISPOLI - «Lo spazio per i pedoni e per le carrozzine è diventato un ulteriore parcheggio». Fari accesi, da parte del partito democratico locale, sulla «sicurezza» dei passanti e dei diversamente abili. Anzi: sulla mancata sicurezza nei pressi della fontana del capitello piancentini dove, dalla passata amministrazione era stato realizzato «un percorso protetto da paletti di ferro». Percorso che però, in questi anni, ha visto, «uno dopo l'altro» venir meno proprio quelle protezioni apposte a tutela dei pedoni, a causa di incidenti o di inciviltà. «Sindaco e assessori - hanno tuonato dal Pd - non hanno ritenuto importante ripristinarli, le cose importanti per loro sono altre». «Data la centralità dei giardini e soprattutto la vicinanza al palco che è stato montato in questi anni - hanno proseguito i dem - non riteniamo che la scelta sia stata dettata solo da disattenzione. Semplicemente la sicurezza stradale non rientra tra gli interessi degli attuali amministratori. A supporto di questa nostra osservazione poniamo un dato: un Comune che mette in bilancio un milione e trecento mila euro per spettacoli, non può spendere 5 mila euro per far camminare in sicurezza i propri cittadini? La risposta per noi è quasi scontata. Vedendo lo stato dei marciapiedi, delle strisce pedonali e delle strade - hanno concluso - è evidente che gli interessi sono altri. Non di certo la sicurezza dei cittadini».

