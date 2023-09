RONCIGLIONE – Salvatore Coppola, volontario della Croce rossa da 23 anni e presidente del comitato locale Ronciglione-Sutri, è stato eletto presidente della Cri del Lazio, diventando il primo presidente regionale della provincia di Viterbo.

«Un riconoscimento frutto di anni di lavoro, portato avanti con dedizione e serietà, incarnando il vero spirito di servizio che muove da sempre la Croce Rossa Italiana – ha commentato il sindaco Mario Mengoni -. Questa notizia non può che renderci orgogliosi, perché l’impegno di Salvatore rappresenta un vanto per la nostra città, una passione che ha saputo trasmettere a tutti i membri del comitato, guidandolo da vero leader, capace di creare intenti comuni. Insieme abbiamo realizzato innumerevoli iniziative e progetti destinati alla comunità ronciglionese, una preziosa collaborazione senza la quale non saremmo mai riusciti a fare tanto in questi anni».

«Auguri di buon lavoro da parte di tutta l’amministrazione comunale - dice in conclusione il sindaco - sono certo che questa prestigiosa nomina darà ancora più impulso all’impegno sempre portato avanti da Salvatore, aprendo nuovi importanti scenari per il nostro territorio».

