TARQUINIA - L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini sarà oggi a Tarquinia per sostenere la candidatura a presidente dell’Università Agraria di Tarquinia di Alberto Riglietti per la lista “Agraria Tricolore”.

Procaccini dalle 15 farà un tour nelle aziende agricole del territorio insieme ai candidati della lista per ascoltare i punti di vista dei produttori e raccontare il programma elettorale. «Il rilancio dell'ente passa anche dalle opportunità e dai progetti in ambito comunitario», spiegano da Agraria tricolore. Procaccini alle 15 sarà alla Centrale ortofrutticola, alle 15,30 presso l’azienda Riccardi Mangani, alle 16 alla tenuta Sant’Isidoro. Alle 16,30 terrà invece una conferenza stampa presso il bar Impero nel centro storico di Tarquinia. Agenda fitta di impegni per Alberto Riglietti che invece domani alle 18 sarà alla cooperativa Pantano: interverranno nella sala conferenze: il sindaco Alessandro Giulivi, il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, l’assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini, il presidente della commissione Ambiente alla Camera dei deputati onorevole Mauro Rotelli, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, il consigliere regionale Giulio Zelli e il consigliere provinciale Stefano Zacchini.

