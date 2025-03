«Come vicepresidente del Parlamento europeo, componente del Gruppo di Alto Livello sull'Uguaglianza di Genere e la Diversità e responsabile della Gender Equality Week, sento ancora più forte la missione di contribuire a un mondo dove le donne non debbano più lottare per la parità di accesso occupazionale, lavorativa, istituzionale», così ha dichiaratola vicepresidente Antonella Sberna, eurodeputata di Fratelli d'Italia/ECR, durante il dibattito dal titolo 'Politiche europee e realtà territoriali a confronto'. «Non si tratta solo di equità, ma di crescita e sviluppo. Un'Europa che non valorizza pienamente il potenziale delle donne sta sprecando opportunità economiche e sociali enormi. Dobbiamo abbattere gli ostacoli strutturali che ancora oggi limitano la partecipazione femminile», ha dichiarato in vista della Giornata internazionale della donna. «La Giornata Internazionale della Donna, celebrata l'8 marzo, non è solo una ricorrenza simbolica, ma rappresenta un momento di riflessione. Serve a ricordare i risultati raggiunti e le sfide di ogni giorno dell'anno. La Gender Equality Week ricorre non a caso a dicembre, con dibattiti, riflessioni e analisi, proprio per ribadire questo impegno 365 giorni l'anno». Sberna al Parlamento Europeo si concentra sul rafforzamento delle politiche per la conciliazione tra vita privata e lavorativa, il potenziamento dei programmi di sostegno alle donne imprenditrici e l'incremento delle risorse per la formazione e l'occupazione femminile. «Le politiche europee devono ispirarsi alle migliori pratiche territoriali, perché il cambiamento culturale e sociale nasce proprio nelle comunità locali. Le donne, con la loro capacità di innovare e creare reti di solidarietà, sono protagoniste fondamentali». All'evento erano presenti donne imprenditrici e della società civile, impegnate nel mondo delle associazioni, della scuola e delle Istituzioni. Tra gli interventi, Tiziana Governatori ha portato il saluto di Federlazio, Simonetta Coccia ha condiviso la sua esperienza di imprenditrice, Maria Barbara Lecchini, docente presso l'Istituto Orioli, è intervenuta sul tema della formazione, mentre l'avvocato Rosita Ponticello, Coordinatrice Nazionale della Commissione Pari Opportunità dell'Unione Nazionale Camere Civili, ha affrontato il tema della parità giuridica. «Ringrazio chi portato le proprie testimonianze ed esperienze personali. Inoltre, coloro che hanno partecipato, in particolare le associazioni Fidapa, Soroptimist e Inner Wheel. La vostre presenza ci da forza per proseguire nell'azione quotidiana», conclude Sberna.

