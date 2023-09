CERVETERI - Inizierà domani e durerà fino alla fine dell'anno il trimestre antiflazione, con il carrello tricolore. Prezzi calmierati e sconti su alcuni prodotti di prima necessità come ad esempio pasta, pane, ma anche farmaci.

Sono già diverse le attività commerciali, farmacie e parafarmacie che hanno aderito in tutta Italia con un elenco completo, diviso regione per regione e comune per comune, da poter consultare. E se a Ladispoli già alcuni supermercati e farmacie comunali hanno aderito al patto salva-spesa, a Cerveteri non è passata inosservata, l'assenza nell'elenco divulgato nei giorni scorsi a livello nazionale e regionale, delle farmacie comunali. A bacchettare l'amministrazione Gubetti sono i consiglieri FdI Luigino Bucchi e Salvatore Orsomando. «L' Amministrazione comunale del sindaco Gubettidi si distingue ancora una volta. Le farmacie comunali di Cerveteri, infatti, non compaiono nell'elenco delle attività nella provincia di Roma che hanno aderito al "Trimestre anti inflazione"». «Nella speranza che il sindaco, attraverso la partecipata Multiservizi caerite che gestisce le farmacie comunali, anziché sponsorizzare "Festival" per decine di mila euro come da notizia trapelata in questi giorni, si ravveda affinché rimanga qualche euro in più in tasca ai cittadini. Approfittiamo, inoltre, dell'occasione per ringraziare e complimentarci con le numerose attività commerciali di Cerveteri e frazioni e con le due farmacie, quella di Borgo San Martino e quella di Valcanneto che hanno aderito al "patto"».

