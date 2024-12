CIVITAVECCHIA – Lavoro, inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita. Sono queste le tre parole chiave lanciate ieri all’aula Pucci, piena per l’occasione, dal candidato sindaco del centrosinistra Marco Piendibene che ha presentato alla città anche tutti i candidati della coalizione composta da Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Unione Civica Piendibene Sindaco. Volti nuovi e candidati ormai conosciuti, prime candidature e personaggi che da anni sono in prima linea nel centrosinistra. «Sono onorato aver intrapreso questo percorso - ha spiegato Piendibene, rispondendo alle domande dei due ragazzi che hanno condotto la serata, i figli Jacopo e Isabella - e la sala piena mi motiva, sono determinato. Abbiamo davanti a noi un periodo importante: per la prima volta non dobbiamo scegliere tra lavoro e ambiente, si è aperta la strada della transizione ecologica». Non poteva non mancare un accenno al porto. «Le crociere, con Civitavecchia che può sviluppare quel turismo di prossimità alternativo a Roma - ha aggiunto Piendibene - ma anche le merci da far crescere, perché non possiamo essere così sbilanciati, e poi un hub per l’assemblaggio delle pale eoliche. Civitavecchia ha tante prospettive: abbiamo possibilità da cogliere con un’amministrazione capace».

©RIPRODUZIONE RISERVATA