RONCIGLIONE - L’asilo nido diventa più grande.

Durante il consiglio comunale tenutosi il 2 ottobre scorso, la giunta comunale e l’opposizione hanno discusso sulla possibile pericolosità dei lavori di ristrutturazione e ampliamento per i bambini presenti all’interno dell’edificio. Attraverso un finanziamento di 516 mila euro dal Pnrr a fondo perduto, l’asilo nido, che prima prevedeva 30 posti, è stato ampliato fino ad arrivare ad una capienza di 60 bambini. Nella graduatoria di quest’anno sono rimasti fuori 11 bambini che non hanno potuto usufruire della struttura che poteva ospitare solo 30 posti. «I lavori sono appena iniziati – dichiara il vicesindaco Sandro Aramini – cercheremo di arrecare meno disagio possibile ai bambini che sono presenti nell’istituto». La parte di lavoro che prevedeva il movimento terra è già stata eseguita: «I lavori più pericolosi e invasivi sono già stati effettuati – continua il vicesindaco – La scuola è stata chiusa per solo per tre giorni a cavallo del fine settimana, per cercare di creare meno disagio possibile alle famiglie».

L’amministrazione ha, inoltre, provveduto a mettere in sicurezza l’intero edificio adiacente ai lavori, insonorizzando tutte le aule e istallando dei pannelli antirumore all’interno del cantiere, per evitare che il forte rumore possa nuocere ai bambini.

