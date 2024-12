LADISPOLI - Una città «impreparata» ad affrontare bombe d'acqua come quelle che domenica sera hanno investito il litorale nord. E la responsabilità è da attribuire anche all'amministrazione comunale. A dirlo non solo i cittadini che, dopo le varie difficoltà affrontate durante le ore notturne, per liberare dall'acqua i loro immobili, hanno attribuito la responsabilità alla scarsa pulizia di tombini e caditoie. Ma a puntualizzarlo è anche il Partito democratico di Ladispoli.

«Come si è visto in questi ultimi giorni diverse bombe d’acqua hanno colpito la Regione Lazio, in particolare Roma ed altri comuni a noi vicini, creando danni ingenti a cittadini e ad attività commerciali. Se da una parte possiamo dire che tali eventi atmosferici, le cosiddette “bombe d’acqua”, sono fenomeni di natura eccezionale, d’altra la città non può farsi trovare impreparata a simili circostanze. Quindi come ogni anno ci sentiamo nel dovere di ricordare all’Amministrazione del sindaco Grando - hanno detto i dem - che occorre pulire le caditoie e i ponti di attraversamento delle strade nelle zone extraurbane, soprattutto nella zone di Ladispoli dove il livello del terreno è più basso. E in particolare quella compresa tra via Roma, la ferrovia ed il confine con Campo di Mare. Ha dell’incredibile il fatto che nonostante un sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza ed una pletora di delegati , l’opposizione debba ogni anno evidenziare una cosa cosi scontata come la pulizia delle caditoie. A dire il vero non si accorgono dell’erba alta nei marciapiedi, che stanno alla luce del sole, figuriamoci se vedono le caditoie che sono poste sotto terra».

