CERVETERI - Il circolo di Italia viva incontra i lavoratori fragili licenziati dalla Rieco, la ditta che si occupa del servizio di igiene urbana sul territorio etrusco.

«I lavoratori - spiegano dal circolo Iv - hanno raccontato le loro vicissitudini, le proposte dell’azienda ritenute non accettabili, le loro preoccupazioni».

«A nostro avviso - ha commentato l’esponente del partito, Maurizio Falconi - non bastano le scontate parole di vicinanza ai lavoratori licenziati. Troppo facile. Lascia molto perplessi la posizione del Pd, sintetizzata dal segretario Zito, sui licenziamenti che, nonostante stia in maggioranza, non ha formulato nessuna azione concreta ma solo parole di circostanza».

«Questa amministrazione comunale deve essere vicina nel concreto ai lavoratori», ha aggiunto ancora Falconi spiegando come in primis «i servizi sociali del Comune dovrebbero fornire un’assistenza immediata alle famiglie delle persone che improvvisamente si trovano senza reddito». «Verrà fatta?», si chiede.

Per l’esponente Iv inoltre, si dovrebbe focalizzare l’attenzione anche sul contratto d’appalto siglato tra amministrazione comunale e ditta per verificare se ci siano «delle clausole e degli obblighi verso queste categorie di lavoratori. Nel caso in cui la loro situazione contrattuale non si dovesse risolvere positivamente auspichiamo che il Comune voglia trovare una soluzione concreta».

«Per quello che ci riguarda - ha concluso Falconi - ci attiveremo, per quanto nelle nostre possibilità, di segnalare i tre ex impiegati delle Rieco ai nostri contatti anche personali facendo leva sulla loro situazione lavorativa e soprattutto sociale».

