BASSANO IN TEVERINA – Una grande giornata non solo per Bassano in Teverina, ma per tutta la Tuscia. La famosa torre dell’orologio del centro storico bassanese è stata infatti accreditata presso la rete “Rete regionale del Lazio delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico”.

La torre dell’orologio, uno dei monumenti più iconici e belli di tutta la provincia di Viterbo, ha dunque ricevuto un riconoscimento di grande valore che le rende finalmente onore.

Visitata da migliaia di turisti ogni anno, la torre rappresenta senza dubbio il fiore all’occhiello del borgo medievale di Bassano in Teverina, oggetto negli ultimi anni di un grande progetto di riqualificazione e rilancio avviato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Romoli. Un progetto, questo, che ha portato Bassano in Teverina ad essere recentemente inserito nella rete dei borghi più belli d’Italia.

L’accreditamento della torre dell’orologio presso la rete regionale del Lazio delle dimore di valore storico, oltre a rappresentare di per sé un motivo di grande vanto per Bassano, permetterà di inserire questo monumento all’interno di grandi circuiti turistici pianificati a livello centrale. Ma non finisce qui. L’ingresso della torre alla Rete delle dimore storiche permetterà anche alle amministrazioni comunali bassanesi che si susseguiranno nel tempo di poter accedere con più facilità e regolarità a finanziamenti da poter investire sul territorio e, in particolar modo, sul borgo.

«L’accreditamento della torre dell’orologio alla Rete regionale delle dimore storiche è un grande risultato che premia il progetto di rilancio del centro storico bassanese al quale l’amministrazione comunale sta lavorando con continuità da anni – ha commentato il sindaco Alessandro Romoli -. Bassano in Teverina si è finalmente affrancato dalla posizione di marginalità alla quale per troppo tempo è stato ingiustamente relegato e ora siede finalmente al tavolo dei grandi e importanti centri storici del Lazio». «Alla luce dell’accreditamento della torre alla Rete delle dimore storiche del Lazio – ha aggiunto il primo cittadino -, un ringraziamento doveroso va a tutta l’amministrazione comunale per lo splendido lavoro che sta facendo e all’architetto Elisa Fochetti che ci ha supportato dal punto di vista tecnico. Un grande e fruttuoso gioco di squadra, insomma, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti».

