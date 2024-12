CIVITA CASTELLANA - «Sabato 18 maggio alle 9,30 avremo il piacere di ospitare a Civita Castellana la nostra segretaria Elly Schlein per aprire la campagna che ci porterà alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Saremo al mercato di viale Fiume Treja, tra le persone, perché quello è il luogo naturale di chi ha l’ambizione di rappresentare un paese reale che è molto diverso da quello raccontato dalla propaganda del governo Meloni». Così il Partito democratico di Civita Castellana.

«In questi giorni - spiegano dal circolo - spiegheremo l’importanza di questo appuntamento elettorale, per portare avanti la battaglia sul salario minimo e costruire insieme l’Europa che vogliamo: solidale, democratica, attenta ai temi del lavoro e dello sviluppo sostenibile.

In questa sfida saremo l’antitesi di chi chiede meno Europa, perché tutto quello che è successo negli ultimi anni, dal Covid alla guerra, dimostra che solo con un’Europa forte e unita è possibile difendere gli interessi nazionali e giocare da protagonisti le principali sfide di un mondo che sta cambiando ad una velocità supersonica».

Per questo «è fondamentale che la voce dei Socialisti europei e del Partito democratico sia forte, per affrontare con chiarezza e determinazione le sfide ambientali, occupazionali, tecnologiche, ma soprattutto raggiungere l’obiettivo di una pace giusta e duratura tanto in Ucraina quanto in Palestina, sempre dalla parte dei civili e degli oppressi: per parlare di tutto ciò vi diamo appuntamento sabato 18 maggio alle ore 9,30 al mercato», concludono dal Pd civitonico.

