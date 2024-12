TARQUINIA - «Il mondo agricolo, un mondo di cui noi non ci vergogniamo». Il candidato sindaco Renato Bacciardi parla di Agricoltura, «un mondo che ha dato e dà ricchezza alla comunità, del quale in troppi sembrano vergognarsi, non citandolo mai». «La nostra idea: - dice Bacciardi - sostenibile, di filiera, a basse emissioni, valorizzando i prodotti di qualità». «Centrale il confronto con il mondo agricolo in senso diffuso per concordare gli interventi necessari per il sostegno e il rilancio del settore.

Un impegno, il nostro, per superare criticità che richiedono un intervento urgente ed immediato con azioni concrete volte a promuovere lo sviluppo sostenibile del settore agricolo, garantendo al contempo la valorizzazione del territorio e la tutela dell'ambiente, prima tra tutti la messa in sicurezza dall’acqua e dell’acqua, bene prezioso ma anche nemico fatale. Una risorsa da non disperdere, da non temere, da convogliare in bacini di raccolta lungo i corsi d’acqua che proteggano dalle alluvioni e prevengano la difficoltà della siccità». «Tra le priorità - spiega Bacciardi - battaglie comuni e politiche di sostegno. La formazione per i più giovani, la promozione della filiera corta e dei prodotti locali, la rimodulazione del Pai, la realizzazione di progetti comuni, pubblici e privati, attraverso il ripristino di strutture ad oggi in disuso, applicando la rigenerazione urbana. Impegno fondamentale: tutti uniti per superare la disparità contributiva esistente ancora oggi, applicata in danno e discriminazione del mondo agricolo per collocazione geografica. Da subito, tra le prime 100 delibere, istituiremo una commissione permanente aperta alle associazioni di categoria, un luogo di confronto per fare quello che serve. L’assessorato all’Agricoltura, punto di riferimento che sappia dare risposte e migliorare i servizi. Il rispetto per le nostre origini, in un comparto strategico per lo sviluppo della città».

©